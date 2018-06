Dirkse van den Heuvel: We zijn nog niet in topvorm

Bondscoach Alyson Annan zal komende week haar WK-selectie bekendmaken. Haar huidige groep telt nu nog twintig speelsters. Daarvan moeten er nog twee afvallen. ,,We proberen in Breda nog wat verschillende opties uit'', zegt Annan, die met Oranje al 26 wedstrijden op rij heeft gewonnen. ,,We kijken wat we het beste kunnen doen als er iemand op een bepaalde positie geblesseerd raakt. Maar iedereen weet al wel zo'n beetje welke kant het op gaat. We gaan als favoriet naar het WK, maar dat hoort nu eenmaal bij de status van het Nederlandse vrouwenhockey. Daar moet je verder niet moeilijk over doen.''



Annan speelt met haar WK-selectie komende maand nog een vierlandentoernooi in Duitsland (11-14 juli). Een week later begint het WK in Londen. Oranje speelt in de poulefase tegen Zuid-Korea, China en Italië.