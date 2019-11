Dit moet je weten van het WK handbal

VooruitblikMorgen begint het WK handbal in Japan, met voor de Nederlandse vrouwen een confrontatie met Slovenië, in de eerste wedstrijd van de poulefase. Lisette van der Geest zet een aantal feiten over het WK en het Nederlands team op een rij.

Jetlagprotocol

Estavana Polman is niet van de lange vliegreizen, zo zei ze op de dag van vertrek tijdens de persbijeenkomst in Hoofddorp met duidelijke woorden. De afgelopen jaren hadden de handbalsters het wat reizen betreft vrij makkelijk, na Duitsland voor het laatste WK en respectievelijk Zweden en Frankrijk als locaties van de afgelopen twee EK’s.



Om te acclimatiseren en de jetlag te verwerken reisde het team negen dagen geleden af. Bondscoach Emmanuel Mayonnade vroeg daarnaast zijn speelsters voordat ze in Nederland samenkwamen alvast een ander ritme aan te nemen, om waar mogelijk naast de clubverplichtingen, de wekker vroeger te zetten en ’s avonds eerder naar bed te gaan.

Oogje op de Olympische Spelen

Bij dit WK in Kumamoto staat meer op het spel dan de mondiale titel. De winnaar van het toernooi is tevens direct gekwalificeerd voor de Olympische Spelen die deze zomer in Tokyo georganiseerd worden. Aan de Spelen doen in totaal twaalf handbalteams mee. Vijf landen zijn reeds geplaatst: Japan als gastland, Angola, dit toernooi in de poulefase tegenstander van Nederland als kampioen van Afrika, en Frankrijk, Zuid-Korea en Brazilië als kampioenen van hun continent.

Wie is toch die nieuwe bondscoach van de handbalsters?

De zes overige tickets worden verdeeld tijdens drie Olympische Kwalificatie Toernooien (OKT’s), waar twee tickets per toernooi beschikbaar zijn. De deelnemers voor die OKT’s worden bepaald door de eindstand van dit WK. Een plaats bij de eerste zeven is voor Nederland automatisch voldoende voor een plek op het OKT, winst van een Europees land eveneens.

Als het Nederlands team zich kwalificeert, hoopt het Nederlands Handbal Verbond NHV het toernooi in maart in Breda te organiseren.

Debutanten

Drie van de achttien speelsters uit de WK-selectie van bondscoach Mayonnade maken in Japan hun debuut op een eindtoernooi: keepster Annick Lipman (30), middenopbouwspeelster Larissa Nüsser (19) en hoekspeelster Bo van Wetering (20).

Daarnaast is er nog een andere debutant bij het Nederlands team. Na het vertrek van Helle Thomsen maakt Mayonnade in Japan zijn debuut op een eindtoernooi als leider van Oranje. Maar aan inzet geen gebrek bij de 36-jarige Fransman. Zoals Polman eerder zei: ,,Hoe zeg ik dit netjes? Hij is een handbalfreak.”

Afwezigen

Daar staan twee afwezigen tegenover: na het EK maakte de ervaren Maura Visser een jaar geleden bekend dat het genoeg was. Haar lijf is op. Ze voelt zich een oude vrouw, zo vertelde de Haagse met tranen in haar ogen in de catacomben van het EK-stadion in Parijs.

En Nycke Groot, regelmatig ’s werelds beste handbalster ter wereld genoemd, stopte begin dit jaar bij het nationaal team. De middenopbouwspeelster die de laatste jaren bij belangrijke eindtoernooien regelmatig met fysiek ongemak kampte, waaronder hevige migraineaanvallen, besloot haar lichaam te beschermen. Ze wil haar laatste actieve jaren vooral plezier hebben en hoopt zo haar handbalcarrière nog iets te rekken. De combinatie van het Nederlands team en een clubcompetitie op het hoogste niveau is zwaar. Vakantie inplannen is haast onmogelijk, de lichamelijke belasting is extreem.

Haar afwezigheid is – naast het stoppen van cirkelloopster Yvette Broch een jaar geleden - een aderlating voor het team, al bewees Nederland vorig jaar op het EK al ook zonder Groot succes te kunnen boeken. Met Groot met migraineklachten op de bank werden belangrijke wedstrijden gewonnen en stond het team uiteindelijk met brons.

De kansen

Verwacht niet te veel, zo luidde de boodschap van een paar internationals in aanloop naar het WK. Bondscoach Mayonnade beschikt over een jong team, de gemiddelde leeftijd is 23,6 jaar. Hij moet, zoals hierboven gemeld, Nycke Groot missen en de loting is zwaar.

Nederland treft in de poulefase vijf andere teams, waaronder Servië en Noorwegen. Vervolgens kruisen de beste drie landen uit die poule met de besten uit poule B, waar onder meer het sterke Denemarken, Brazilië en Frankrijk zitten. Slechts twee teams halen vervolgens de strijd om de medailles.

Volledig scherm Emmanuel Mayonnade volgde Helle Thomsen op als bondscoach. © BSR Agency