Dit zijn de stemmen van het EK atletiek: ‘Tijdens een race heb ik nooit gehuild’

Met video First Da­tes-ster Fred emotioneel na gouden medaille voor dochter Andrea: ‘Wat een prestatie!’

Fred Sirieix verwierf de afgelopen jaren sterrenstatus met zijn rol als gastheer in het First Dates-restaurant in Londen, maar de 50-jarige Fransman heeft nu ook een bekende dochter. Andrea Spendolini-Sirieix (17) won gisteren goud bij het schoonspringen op de Commonwealth Games (Gemenebestspelen) in Birmingham.

5 augustus