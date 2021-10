Dit zijn de tegenstanders van de waterpoloërs tijdens de EK-kwalificatie

Kenley Jansen vervult in cruciaal duel hoofdrol bij honkbal­lers LA Dodgers

7 oktober Kenley Jansen heeft Los Angeles Dodgers aan een plek in de eerste ronde van de play-offs in de Major League geholpen. De 34-jarige Antilliaanse pitcher, international van het Nederlandse koninkrijksteam, was uiteindelijk de winnende werper voor zijn team.