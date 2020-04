Documentaire in de maak over laatste seizoen Kobe Bryant

Het project lijkt op de uitvoerige videoreportage van het laatste seizoen van grootmeester Michael Jordan bij de Chicago Bulls, getiteld ‘The Last Dance’ die onlangs in première ging en meteen veel fans trok.

Bryant huurde de cameraploeg voor zijn afscheidsseizoen (2015-2016) zelf in. Op die manier kon hij onder meer een beetje de regie houden over de opnames. Zijn eigen videoteam was destijds bij de Lakers nogal prominent aanwezig en mocht ook in de kleedkamers en in het vliegtuig van de club veel beelden maken.