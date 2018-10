Dodgers brengt na doldwaze slijtageslag spanning terug

Xander Bogaerts kon in acht beurten niet overtuigen voor de Red Sox. Kenley Jansen speelde geen hoofdrol voor de thuisploeg uit Los Angeles. Hij kreeg in de achtste inning de kans om de wedstrijd uit te gooien maar dat mislukte omdat Jackie Bradley de bal de tribunes insloeg (1-1).



Het is voor het eerst dat twee Nederlandse honkballers actief zijn in de finale van de MLB. Bogaerts (25) won in 2013 met Boston al eens de titel, Jansen (31) verloor vorig jaar met de Dodgers de World Series van Houston Astros.