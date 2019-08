Doelpuntenregen moet als medicijn werken voor hockeysters

EK hockey Hockeyers spelen weer eens om de knikkers tegen Spanje

11:35 Nederland kwam Spanje, hockeynatie van weleer, de afgelopen tijd alleen tegen in de poulefase van grote toernooien, of in vriendschappelijke ontmoetingen. Vanavond (18.00 uur) treffen de landen elkaar weer eens om de knikkers, in de halve finale van het EK in Antwerpen. Spanje is langzaam op de weg terug.