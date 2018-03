Donar naar laatste acht Europa Cup

De Lange mist WK hockey door breukje

13 maart Lisanne de Lange heeft opnieuw te maken met fysieke tegenslag. Bij de 23-jarige international van Oranje is een breukje in haar kuitbeen aangetroffen. De Lange moet zich voorlopig met haar been in het gips op krukken voortbewegen. Het seizoen is daardoor voor haar al voorbij.