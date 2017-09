Donar naar tweede voorronde Champions League

Video Windsurfers nog vol aan de bak om medalrace te halen

12:21 De Nederlandse windsurfers hebben bij de WK in Japan wisselende resultaten geboekt. Dorian van Rijsselberghe kreeg de top tien weer in zicht door in de drie races voor de kust van Enoshima als zevende, negentiende en derde over de finish te komen. De tweevoudig olympisch kampioen in de RS:X-klasse steeg daardoor in het klassement van plek zestien naar elf.