Donar schrijft geschiedenis met halve finale Europa Cup

De basketballers van Donar hebben geschiedenis geschreven. In de return van de kwartfinale van de Europa Cup wonnen de Groningers thuis met 101-74 van Mornar Bar uit Montenegro. In 2009 was Amsterdam het laatste team dat zover in een Europees toernooi kwam.

Donar moest zes punten goedmaken na het verlies (73-67) van vorige week.

In het eerste kwart was het verschil al negen punten, maar Mornar knokte zich goed terug: 25-20 na het eerste kwart. Daarna liep de scherpe thuisploeg verder uit. Na het tweede kwart was het verschil al 18 punten: 52-34. Donar schoot stukken beter dan de Montenegrijnse opponent.

Een vliegende start in het derde kwart zorgde ervoor dat het verschil verder opliep naar 27 punten. Daarna stokte de score even voor de Groningers. Met het ingaan van het laatste kwart (70-54) was de buit binnen. Geroutineerd speelde de ploeg van coach Erik Braal daarna wedstrijd uit en maakt het verschil in de stampvolle MartiniPlaza (4350 toeschouwers) nog groter.

De tegenstander in de halve eindstrijd is Reyer Venezia, de kampioen van Italië. Over twee wedstrijden waren de Italianen Nizhny Novgorod uit Rusland de baas. . Donar speelt in de week van 9 april eerst uit en de week daarop thuis. De precieze data worden nog bekend gemaakt.

,,Vrolijk naar de volgende ronde'', was de reactie van coach Braal bij Ziggo Sport. ,,We gaan ons nu daar weer goed op voorbereiden. Waar dit avontuur eindigt? Ik weet het niet, we gaan het zien. Dit was in elk geval een fantastische avond. Zoveel mensen op de tribune, die voor een ongekende sfeer hebben zorgen. Mooi om hier te werken.''

Bij de volgende tegenstander, Venetië, wilde Braal nog niet stilstaan. ,,Nu richten we ons eerst op de volgende wedstrijd in de nationale competitie.''

