Donkere wolken boven unieke atletiekgeneratie: ‘We zijn slachtoffer van ons eigen succes’

Dick Jaspers grijpt naast zesde Europese titel driebanden

Biljarter Dick Jaspers heeft naast zijn zesde EK-goud in het driebanden gegrepen. De 56-jarige regerend wereldkampioen verloor in het Beneluxtheater in het Brabantse Berlicum de finale van de Spanjaard Dani Sánchez met 35-50.

18 juni