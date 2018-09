Dopingautoriteit: Dit is de omgekeerde wereld

Chronologie van het Russische dopingschandaal en de gevolgen

December 2014: Een documentaire van de Duitse tv-zender ARD brengt aan het licht dat Russische sporters massaal doping gebruiken met medeweten van de Russische staat. Wereldantidopingbureau WADA laat een commissie onderzoek doen.

November 2015: Na een eerste rapportage sluit de internationale atletiekfederatie IAAF Russische atleten uit van deelname aan internationale wedstrijden. Ook wordt het Russische antidopingbureau Rusada door het WADA voor onbepaalde tijd geschorst.

Juni 2016: Het IAAF handhaaft de schorsing waardoor Russische atleten de EK en de Olympische Spelen van Rio mislopen.

Juli 2016: Richard McLaren presenteert namens de commissie het eerste deel van het onderzoek waaruit naar voren komt dat honderden Russische sporters de afgelopen jaren doping kregen toegediend en dat hun positieve dopingtesten werden weggemoffeld. De Russische overheid regisseerde en controleerde deze dopingfraude. Het WADA wil dat alle Russische sporters geweerd worden van de Spelen van Rio. Het IOC gaat daarin niet mee en legt een beslissing bij de internationale sportfederaties.

Augustus 2016: Aan de Spelen in Rio nemen uiteindelijk 271 Russische sporters deel. Rusland wilde eigenlijk met 389 sporters, maar de diverse sportbonden hielden dat tegen. Rusland wordt wel uitgesloten van deelname aan de Paralympische Spelen.

December 2016: McLaren komt bij zijn tweede presentatie tot de conclusie dat de dopingfraude door de Russen nog omvangrijker was dan aanvankelijk gedacht. ,,De Russen hebben de sport de afgelopen vijf jaar gegijzeld'', aldus de onderzoeker, die namen van fraudeurs overdraagt aan het WADA.

Augustus 2017: Het IAAF blijft de Russen weren van het WK. Wel mag een aantal Russische atleten, dat aangetoond heeft dat ze door erkende laboratoria in het buitenland zijn getest, onder neutrale vlag aan het toernooi in Londen deelnemen.

November 2017: Het IOC bant inmiddels ruim twintig Russische wintersporters voor het leven van de Olympische Spelen. Bij hen is vastgesteld dat er in Sotsji is gefraudeerd met de urinestalen. Tegelijkertijd handhaaft het WADA de schorsing van het dopinglab Rusada.

December 2017: Het IOC schorst het Russisch Olympisch Comité met onmiddellijke ingang. Russische sporters mogen alleen onder strikte voorwaarden en onder de olympische vlag deelnemen aan de Winterspelen in februari van Pyeongchang 2018 in Zuid-Korea.

Juni 2018: Bij het WK voetbal in Rusland heeft het gastland geen enkele betrokkenheid bij het antidopingbeleid. De FIFA huurde al het betrokken personeel zelf in. De afgenomen bloed- en urinestalen gingen direct in verzegelde potjes door naar Zwitserland, waar ze werden onderzocht.

September 2018: Het mondiale antidopingbureau WADA heft de schorsing van Rusada op. Negen van de twaalf bestuursleden van het uitvoerend comité stemmen voor een terugkeer van Rusada.