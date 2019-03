Dopingautoriteit: Minder dopinggevallen in Nederlandse sport

Rossi (40) begint aan 24ste WK: ‘Motorracen is mijn drug’

7 maart De populairste motorracer van de wereld begint komend weekeinde in Qatar op 40-jarige leeftijd aan zijn 24ste wereldkampioenschap. Valentino Rossi kan maar geen afscheid nemen van de sport die hem bij leven al tot een legende heeft gemaakt. ,,Racen is nog altijd het mooiste dat er is. Het is mijn drug’’, aldus de negenvoudig wereldkampioen.