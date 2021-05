Drama in motorsport: Zwitsers talent Dupasquier (19) overleden na ongeval in kwalificatie

Dupasquier hield aan de crash, waarbij meerdere coureurs betrokken waren, ernstige hersenschade over. In de nacht van zaterdag op zondag onderging hij een borstoperatie. De Zwitserse tiener was bezig aan zijn tweede seizoen in de Moto3. In zijn debuutjaar wist hij geen enkel WK-punt te pakken, maar dit seizoen pakte hij in alle vijf gereden GP’s wel punten. De teller stond voorafgaand aan dit weekend op 27 punten, waarmee hij de tiende plek in het WK-klassement innam.