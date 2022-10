Drama voor Marloes Oldenburg: zilveren WK-roeister breekt nekwervel met mountainbiken

Oldenburg werd in Salzburg geopereerd en is afgelopen dinsdag, na twee weken in het ziekenhuis te hebben gelegen, per ambulance naar Nederland vervoerd. Ze gaat thuis bij haar ouders revalideren.



,,Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef en alles komt echt wel weer terug. Het gaat alleen ontzettend lang duren”, zegt Oldenburg in een reactie op roeien.nl. ,,Mijn doel is om terug te komen en voor Parijs te gaan. Ik heb twaalf weken als doel gesteld om in de basis weer hersteld te zijn en daar ga ik de komende tijd volledig voor. Daarna zien we wel weer verder. Het voordeel is dat ik superfit ben.”