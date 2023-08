Drama voor Sifan Hassan: ‘Ik dacht dat ik geduwd werd, maar misschien ben ik gek geworden’

Met videoSifan Hassan moet nog wachten op haar eerste medaille op de WK atletiek in Boedapest te pakken. De 30-jarige atlete leek na een rustig opgebouwde race het goud te gaan pakken op de 10.000 meter, maar kwam op zo'n 20 meter ten val met goud in zicht. Het leek erop dat ze door vermoeidheid ten val kwam.

Hassan won twee jaar geleden op de Olympische Spelen in Tokio goud op de 5000 meter en 10.000 meter. Op dit WK wil ze op die twee afstanden opnieuw goud winnen, maar ook op de 1500 meter. Op die afstand plaatste ze zich vanmiddag voor de halve finales, die zondag worden gelopen. Hassan had daarna zo’n zes uur de tijd om te herstellen van haar inspanning.



De 30-jarige atlete begon om 21.00 uur aan de finale van de 10.000 meter, de afstand waarop ze dus olympisch kampioene is. Haar status van grote favoriete leek ze waar te maken. Hassan bouwde haar race zoals altijd rustig op. Bij het ingaan van de laatste kilometer ging ze razendsnel van de tiende naar de eerste positie, maar kort voor de eindstreep kwam ze ten val. De Ethiopische Gudaf Tsegay profiteerde en won het goud.

Hassan krabbelde wel overeind en ging wandelend over de finish. Hassan leek in eerste instantie niemand iets kwalijk te nemen en dus leek de vermoeidheid de enige logische verklaring voor haar valpartij. In haar interview bij de NOS zo'n twintig minuten na haar race gaf Hassan aan dat ze toch een duwtje leek te voelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Sifan Hassan: ‘Misschien ben ik gek geworden’

Hassan voelde naar eigen zeggen een duw in haar rug in de laatste meters van de 10.000 meter op de WK in Boedapest. De tweevoudig olympisch kampioene verloor haar evenwicht en ging in leidende positie onderuit, met de finishlijn en het goud in zicht. ,,Ik had het gevoel dat ik werd geduwd”, zei Hassan bij de NOS in haar eerste reactie. ,,Maar misschien ben ik gek geworden.”

Hassan sprintte met de Ethiopische Gudaf Tsegay vlak achter zich op de finishlijn af. ,,Hebben jullie de videobeelden gezien? Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik werd op het laatste stuk een beetje uit balans gebracht. Als ze heeft geduwd, gaan we protest aantekenen. Als ze niets heeft gedaan, komt er ook geen protest.”

Op de beelden was te zien dat Hassan met haar zwaaiende elleboog wel een paar keer het bovenlichaam van Tsegay raakte, maar van een duw van de Ethiopische leek geen sprake. ,,Ik ben niet boos, wel verdrietig. Maar ik kan hier niets aan doen, dit is ook sport. Het is ook weer niet het einde van de wereld. Dit zijn niet de Olympische Spelen. Ik heb hier nog een paar races te gaan. En bovendien heb ik drie maanden geleden een marathon gewonnen”, aldus Hassan, doelend op haar sensationele marathondebuut in Londen. ,,Ik ben van de drama.”

De 10.000 meter is de afstand waarop Hassan in de slotfase vaak nog de energie vindt voor een verpletterende eindsprint. Dat leek ze dus ook vanavond te doen, maar kort voor de finish ging het nog mis. Hassan won begin juni betrekkelijk eenvoudig een speciaal voor haar ingelaste 10.000 meter bij de FBK Games in Hengelo in 29.37,80, de tweede tijd van dit jaar.

Volledig scherm Sifan Hassan en de Ethiopische Letesenbet Gidey. © AP

Beluister hier alle afleveringen van onze hardloop- en atletiekpodcast De Pacer

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze sportvideo's