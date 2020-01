Drama voor waterpolosters: geen EK-finale en nog geen olympisch ticket

Rusland wint na penalty'sNa een slijtageslag tegen Rusland zijn de Nederlandse waterpolosters in de halve finale van het EK verrassend uitgeschakeld. De titelverdediger verloor in Boedapest na penalty’s met 4-3, nadat het in de reguliere speeltijd 7-7 was geworden. De ploeg van bondscoach Arno Havenga heeft hierdoor nog maar één kans om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen.

Rusland bleek een taaie tegenstander voor Oranje dat donderdag nooit kon overtuigen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga had in de beginfase veel moeite met de Russische scherpschutters. Na een 2-4 achterstand kwam Nederland in de derde periode sterk terug tot 6-4. Diverse kansen op 7-4 werden gemist, waarna Rusland terugkwam tot 6-5.

In het laatste kwart kwamen de Nederlandse vrouwen meteen onder druk te staan en maakte Rusland snel de gelijkmaker: 6-6. In de ongekend spannende laatste minuten bracht Brigitte Sleeking Oranje op 7-6. Nederland kon de voorsprong echter niet over de streep trekken. Na de 7-7 eindstand moesten penalty’s de beslissing forceren.

Tijdens de wedstrijd was het aan keepster Debby Willemsz te danken dat Nederland op de been bleef. In de penaltyserie was zij – net zo min als Joanne Koenders die bij één penalty keepte – kansloos op de keiharde schoten van de Russinnen. Namens Oranje misten de routiniers Dagmar Genee en Sabrina van der Sloot.

De Nederlandse waterpolosters zijn door het verlies hun Europese titel kwijt. En belangrijker: ze moeten nu in maart aan de bak op het olympisch kwalificatietoernooi in het Italiaanse Triëst. Op het EK was één olympisch ticket te winnen, straks op het OKT zijn twee plekken te vergeven. Het is nu uithuilen en over twee maanden opnieuw beginnen.

