Dressuurruiters plaatsen zich met vijfde plaats op WK voor Olympische Spelen

,,De laatste tijd begon ik de kriebels te krijgen”, vertelde een tevreden bondscoach Alex van Silfhout. ,,Het kon zomaar zo zijn dat er mooie dingen gingen gebeuren in Herning, want de ruiters kwamen steeds beter in vorm. In deze paarden zit nog heel veel meer groei. We zijn hier met jonge paarden, waar we nog veel van verwachten.”