Drie spelers protesteren bij start NFL

In aanloop naar de start van de NFL was er veel te doen om Colin Kaepernick, de quarterback die in 2016 als eerste knielde tijdens het zingen van de 'Star Spangled Banner' uit protest tegen buitensporig geweld van de politie tegen zwarten Amerikanen. Zijn protest tegen rassendiscriminatie kreeg daarna steeds meer bijval, tot woede van de president Donald Trump, die ontslag eiste van de in zijn ogen respectloze sporter.



Kledingfabrikant en NFL-sponsor Nike baarde kort voor de start van het nieuwe seizoen opzien met een reclamecampagne waarin Kaepernick het gezicht is. Het leidde tot heftige reacties, waarbij mensen hun Nike-schoenen verbrandden. TV-zender NBC liet tijdens de openingswedstrijd het spotje zien van de 'Just do it'-campagne met Kaepernick.



Het contract van Kaepernick bij San Francisco 49ers werd anderhalf jaar geleden ontbonden. Daarna is hij door geen enkele club meer aangenomen.