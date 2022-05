Droomstart voor golfer Joost Luiten op Dutch Open; tweevoudig toernooiwinnaar aan de leiding

met VideoJoost Luiten had zich donderdag geen betere start kunnen wensen van de 102de editie van het Dutch Open. De 36-jarige golfer en tweevoudig winnaar van het toernooi voert na de eerste ronde het klassement aan met zeven slagen onder par op de baan van Bernardus in Cromvoirt. „Dit is een lekker begin en dat geeft vertrouwen voor de komende dagen.”

Voor Joost Luiten is zijn eerste plaats bovenaan het leaderboard een heel fijne opsteker. De 36-jarige Bleiswijker kende tot de start van het Dutch Open een slecht seizoen, met teleurstellende prestaties en resultaten. In de tien toernooien waar hij meedeed, haalde hij liefst zes keer de cut niet. Zijn beste resultaat is de tiende plaats in het Steyn City Championship in Johannesburg.

Op de wereldranglijst is Luiten zelfs weggezakt naar een positie buiten de top 400.Als een belangrijke reden gaf Luiten in de aanloop naar het toernooi van de DP World Tour aan dat hij moet wennen aan de veranderingen die hij doorvoert met zijn nieuwe trainer. „Dat heeft tijd nodig”, sprak Luiten eerder deze week.

Quote Ik heb van te voren gezegd niet in een supervorm te verkeren, maar vandaag is het er wel opeens. Dat is ook hoe gek dit spelletje is

Gek spelletje

Dat Luiten echter op dag één al acht birdies (één slag onder par, red.) en maar één bogey (slag boven par, red.) op zijn scorekaart wist te zetten, vond ook hij verrassend. In de trainingen merkte hij dat de aanpassingen in zijn techniek effect hadden, nu was het zaak dat ook eens in een wedstrijd te laten zien.

Uitgerekend op ‘zijn’ toernooi, lukte Luiten dat dus op de eerste dag. „Ik heb van te voren gezegd niet in een supervorm te verkeren, maar vandaag is het er wel opeens. Dat is ook hoe gek dit spelletje is. Het enige wat je kan blijven doen is trainen en de juiste dingen doen, die je moet doen.”

Volledig scherm © Jan Kok | Boomerang Fotografie

Luid applaus

De winnaar van het Dutch Open in 2013 en 2016 wilde zich donderdag op Bernardus, waar hij met een luid applaus door het publiek werd ontvangen op de achttiende hol, nog niet rijk rekenen. „Het is nog maar één ronde, we hebben er nog drie te gaan. Maar dit is wel waar ik naar op zoek was. Dan is het heel lekker dat zo’n moment op dag één samenvalt”, sprak een dik tevreden lijstaanvoerder. Zijn voorsprong bedraagt één slag op een groepje van twee en twee slagen op vier golfers met een dagscore van - 4.

Druk eraf

Vanwege de aantrekkende wind had Luiten vooraf verwacht tevreden te zijn met alles onder par. Vooral op de lange holes met tegenwind was het gevaar groot om schade op te lopen. „Als je vier onder bent na zes holes, dan ga je schakelen en sta je anders in de wind. Op zo’n start hoop je vooraf, het haalt de druk er vanaf.”

Over dag twee wilde Luiten nog niet al te veel nadenken, nadat hij op de laatste hole bijna nog een eagle (twee onder par, red.) had gescoord. De bal rolde centimeters langs de hole. „Morgen kan het ook zomaar stormen in de ochtend of middag, dat zien we dan wel. Ik ga gewoon schot voor schot spelen.”