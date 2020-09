DTM-coureur Frijns wint weer op Nürburgring

Frijns boekte twee weken geleden in Assen zijn eerste zege in het Duitse toerwagenkampioenschap. Afgelopen zondag pakte hij in Nürburg zijn tweede overwinning.



Door zijn recente successen staat Frijns in het klassement nog maar 13 punten achter op de Zwitser Nico Müller, die zaterdag met de vijfde plaats genoegen moest nemen. Zondag is er op de Nürburgring weer een race in de DTM-klasse.