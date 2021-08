Dubbel succes Nederland op 100 meter vrij bij Paralympische Spelen

Chantalle Zijderveld heeft bij de Paralympische Spelen in Tokio haar derde medaille veroverd. De 20-jarige zwemster won in een tijd van 1.00,23 zilver op de 100 meter vrije slag in de klasse S10.

Eerder eindigde Zijderveld als tweede op de 50 meter vrije slag en won goud in een wereldrecord op de 100 meter schoolslag.

Lisa Kruger bezorgde Nederland dubbel succes op de 100 meter vrije slag door in 1.00,68 het brons te pakken. Zij haalde eerder al zilver op de 100 meter schoolslag. De Canadese Aurelie Rivard won het goud op de 100 meter vrije slag in een tijd van 58,14 en dat is een wereldrecord.

Quote Ik was een beetje bang voor deze finale omdat ik wist dat het heel close zou worden Chantalle Zijderveld

Zijderveld was opgetogen na haar derde medaille in Tokio. ,,Ik ben er echt heel blij mee. Ik was een beetje bang voor deze finale omdat ik wist dat het heel close zou worden. Ik moest goed mee met de Canadese en dat is volgens mij goed gelukt. Terug kon ik naar Lisa ademen. Na 75 meter lag ik zo ver voor. Ik dacht dat kan helemaal niet, maar daarna stortte ik in. Toen was het helemaal klaar. Helaas net niet onder de minuut. Maar ik heb wel een Europees record en ben tweede.”

Kruger verraste zichzelf met een medaille. ,,Dit was na de 100 meter school de enige medaille die ik nog miste, ik ben blij dat ik die nu heb gekregen. Maar ik had dit niet meer verwacht. Ik dacht dat ik heel erg achter lag. Mijn poten verzuurden helemaal. Ik was kapot. Maar ik zag toch drie lampjes na afloop, dat betekende brons.”

