'Dubbele' nederlaag Warriors in San Antonio

Video Woedende Spaanse rugbyers jagen scheidsrechter van het veld

18 maart Sportiviteit en respect voor de scheidsrechter staan hoog in het vaandel bij rugby, maar daar was vandaag weinig van te merken bij de EK-wedstrijd tussen België en Spanje in Brussel. De Spaanse rugbyers jaagden de Roemeense scheidsrechter Vlad Iordachescu van het veld af.