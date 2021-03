Dubbelslag voor Pinturault: Fransman wint grote én kleine kristallen bol

Pinturault, die drie olympische medailles op zak heeft, is de eerste Franse winnaar van de algemene wereldbeker sinds Luc Alphand in 1997. Hun landgenoot Jean-Claude Killy won in 1967 en 1968 de eerste twee edities van de wereldbeker.



Morgen is de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen, de slalom. Met 1200 punten in het wereldbekerklassement heeft Pinturault een onoverbrugbare voorsprong van 107 punten op de nummer 2, Marco Odermatt uit Zwitserland.



De Fransman legde in Lenzerheide de basis voor zijn zege op de reuzenslalom in de eerste run, waarin hij met afstand de snelste was. Pinturault hield na de tweede run 0,20 seconde voorsprong op op de Kroaat Filip Zubcic. Zijn landgenoot Mathieu Faivre, de wereldkampioen op de reuzenslalom, eindigde als derde. Odermatt kwam niet verder dan de elfde plaats en zag daardoor zijn kansen op winst van de algemene wereldbeker verdwijnen.