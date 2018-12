Duitse coach vreest duel Oranje niet: ‘Gaat enkel om de groepswinst’

,,Voor de uitkomst van het WK heeft dit duel geen betekenis. Het gaat in feite alleen om de groepswinst. Ik ga er tenminste vanuit dat de ploeg die woensdag wint als eerste in onze poule eindigt'', aldus de 39-jarige Kermas.

De groepswinnaar kwalificeert zich rechtstreeks voor de kwartfinales. De nummers twee en drie gaan naar de achtste finales en de nummer vier is uitgeschakeld. Oranje begon het WK zaterdag met een overwinning van 7-0 op Maleisië. Duitsland zette Pakistan met 1-0 aan de kant.



Kermas stelde voor het WK een sterk verjongd team samen. ,,We hebben dit soort wedstrijden nodig om beter te worden en ons verder te ontwikkelen. Er is wel een aantal zaken waar we aan moeten werken. Een sterke ploeg als Nederland komt dan als geroepen'', stelt de bondscoach.