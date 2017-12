Duitse handbalsters nog ongeslagen

Servië en Zuid-Korea bezetten de tweede en derde plaats met 6 punten, terwijl het Nederlands vrouwenteam vierde staat met 5 punten. Oranje speelde eerder vandaag met 27-27 gelijk tegen Servië.



Alle vier de landen zijn al zeker van een plek in de knock-outfase, maar de eindstand in de groep bepaalt de tegenstander in de achtste finales, die uit groep C komt.



Nederland, dat verloor van Zuid-Korea en won van China en Kameroen, kan zelfs nog groepswinnaar worden. Dan moet de ploeg van bondscoach Helle Thomsen vrijdag in de laatste poulewedstrijd wel met minstens vier doelpunten verschil winnen van Duitsland, én Zuid-Korea en Servië moeten gelijkspelen.