Duizenden euro's boete voor Stephen Curry voor gooien bitje

Curry was boos dat de arbiter niet ingreep toen hem 43 seconden voor het einde het scoren onreglementair werd verhinderd. Curry smeet zijn bitje en ging net als zijn teamgenoot Kevin Durant in discussie met de arbiters. Beiden moesten het veld verlaten, Durant werd niet gestraft voor zijn aandeel.



,,We speelden verschrikkelijk en ik was gefrustreerd. Maar mijn reactie was zeker iets over de top'', erkende Curry volgens sportzender ESPN. De Warriors verloren het duel met 111-101.



Ook forward Andrew Iguodala had zich in de verhitte discussie gemengd en zich blijkbaar minder diplomatiek geuit dan Durant, getuige zijn boete van 15.000 dollar. Curry kreeg eerder al eens een geldstraf van 25.000 dollar, eveneens wegens het gooien met zijn bitje. Toen deed hij dat richting toeschouwers.