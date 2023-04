Duurste sportschoenen ooit: Michael Jordan ziet zijn schoenen miljoenen opleveren

Gerrit Beltman is na misstanden ‘gewoon’ turncoach op het EK: ‘Het is een schande’

De man die in 2020 de beerput in het turnen opende, en onbedoeld ook de poort naar veel meer gemelde misstanden in de topsport, staat bij de EK in Turkije ‘gewoon’ weer op de mat. Gerrit Beltman is nog steeds trainer. ,,Blijkbaar is in turnland alles geoorloofd.”