Edmonton Eskimos verandert naam uit respect voor Inuit

Herinne­ring aan Bryant moet LA Lakers helpen op weg naar titel

20 juli De herinnering aan basketballer Kobe Bryant is nog altijd nadrukkelijk aanwezig bij Los Angeles Lakers, dat zich in Orlando voorbereidt op de hervatting van het seizoen in de NBA. Sterspeler LeBron James zegt ook zes maanden na de dood van Bryant, diens dochter en zeven andere inzittenden bij een helikoptercrash nog iedere dag aan hem te denken.