Edwin Straver in kritieke toestand na crash in Dakar Rally

Gebroken nekwervelEdwin Straver (48) uit het Brabantse Rijswijk is op de voorlaatste dag van de Dakar Rally zwaargewond geraakt bij een crash met zijn motor en ligt in kritieke toestand in het Saudi German Hospital in Riyad. De coureur heeft een van zijn bovenste nekwervels gebroken en heeft ongeveer tien minuten lang geen hartslag gehad.

Straver kwam eerder op de dag met een snelheid van ongeveer 50 kilometer per uur ten val in de duinen. De crash zelf was niet hard, maar de Rijswijker kwam wel uiterst ongelukkig terecht. Ongeveer tien minuten lang heeft Straver vervolgens geen hartslag gehad. Artsen ter plaatse hebben hem gereanimeerd, waarna hij met de helikopter naar het ziekenhuis is gebracht. Daar werd geconstateerd dat hij een van de bovenste nekwervels heeft gebroken.

Volledig scherm Edwin Straver in actie tijdens de 10de etappe. © REUTERS De 48-jarige Brabander was bezig aan zijn derde Dakar Rally en stond deze morgen 38ste in het motorklassement. Vorig jaar hij het eindklassement bij de kistrijders voor motorrijders die de hele rally zelf het onderhoud van hun tweewieler moeten doen. In die competitie bezette hij tot vandaag de vierde plaats. Van begin af aan had Straver gezegd dat hij geen risico’s zou nemen om zijn titel te verdedigen. Zijn partner Anja en zijn ouders waren al in Saoedi-Arabië, voor de finish van de Dakar Rally op vrijdag.

Zondag kwam tijdens de Dakar Rally de Portugese motorrijder Paulo Gonçalves nog om het leven. Woensdag aan de finish verklaarde Straver het nog rustig aan te doen op gevaarlijke punten. ,,Ik rem voor alles. Als ik het niet kan zien, ga ik er ook echt niet overheen. Bij mij ging alles goed, maar ik heb gezien dat dat niet bij iedereen het geval was.” Dit keer ging het voor Straver mis.

Volledig scherm Edwin Straver. © EPA Straver is al de derde Nederlandse motorrijder die deze rally gewond in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië belandde. Olaf Harmsen uit Den Bosch en Martien Jimmink uit Kolhorn gingen hem voor. Beiden zijn inmiddels terug in Nederland.



De zege ging naar de Chileen Pablo Quintanilla. Hij had in Haradh negen seconden voorsprong op de Oostenrijker Matthias Walkner. Luciano Benavides uit Argentinië werd derde. De Amerikaan Ricky Brabec, leider in het klassement voor motoren, gaf 11.48 toe op Quintanilla, de nummer 2 na de elfde etappe.

Bij de auto's was Stéphane Peterhansel de sterkste in de elfde etappe. De Nederlander Bernhard ten Brinke eindigde als vierde, op ruim tien minuten van de Fransman. Peterhansel deed met zijn zege goede zaken in het klassement. Hij blijft derde, maar hij verkleinde het gat met de Spaanse klassementsleider Carlos Sainz, die in de tiende rit 8.03 van zijn voorsprong inleverde. Ten Brinke staat zesde in het klassement.