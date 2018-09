Een stuk comfortabeler dan in een veewagen

Video Levensge­vaar­lij­ke Fenati stopt met motorsport en werkt in de winkel van zijn opa

11 september Romano Fenati trekt zich helemaal terug uit de motorsport. Hij kwam afgelopen weekeinde in opspraak door een levensgevaarlijke actie. Fenati duwde tijdens de Grote Prijs van San Marino de remhendel in van een andere coureur. Hij deed dat op een recht stuk bij een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur.