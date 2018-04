Een wrak van 23

Door Pim Bijl



Ik kon de trap niet normaal af, dus daalde ik zoals een peuter dat doet - achterwaarts, met handen en voeten, trede voor trede. Ik kon niet op mijn buik slapen, want dan drukte het matras op mijn pijnlijke bovenbenen. Ik kon, toen ik 's nachts wakker werd met hoge nood, nauwelijks mijn bed uit komen.



Daar zat ik dan. Op het randje van mijn bed, mezelf afvragend hoe ik mij in hemelsnaam zou kunnen oprichten. Mijn benen weigerden. Een wrak was ik na het lopen van mijn eerste marathon, in 2015. Een invalide verstopt in een 23-jarig, afgetraind hardloperslijf.



Vraag mij niet hoe, maar het lukte uiteindelijk de wc op tijd te halen. Daarna volgde uitdaging 2: hoe kwam ik terug in mijn bed? Uiteindelijk zag ik geen andere oplossing dan mezelf als een stervende zwaan op het bed te storten.



Verder ging alles prima.



En weet u wat met terugwerkende kracht het meest krankzinnige is aan dit verhaal?



Dat mij geen moment het gevoel bekroop dat die marathon dit alles niet waard was. Dat ik dat eind niet had moeten lopen. Dat ik mijn lichaam de laatste twaalf kilometer niet volledig binnenstebuiten had moeten keren.



Nee, ik genoot nog zeker een week in alle hevigheid na. Van Lee Towers, vanuit zijn ivoren hoogwerker toekijkend op de zinderende massa hardlopers. Van de aangeschoten Crooswijkers langs de kant. Van mijn tijd van 2.49.12. Van het lopen tot het echt niet meer gaat en dan toch doorgaan.



Van de marathon, in Rotterdam.