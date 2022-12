Eerste individuele wereldtitel Marrit Steenbergen met Nederlands record op 100 wissel: ‘Ik ben zo blij, ik kan het nog niet geloven’

In de halve finale verbrak Steenbergen al het Nederlands record van Hinkelien Schreuder uit 2009. Op de 200 wissel zwom ze dit WK de nationale toptijd van Femke Heemskerk (2014) uit de boeken. Het zijn de eerste Nederlandse records voor Steenbergen, die zich nu ook wereldkampioene mag noemen. Ze bleef Beryl Gastaldello uit Frankrijk in de spannende finale een tiende van een seconde voor. Het brons was met 57,68 voor de Zweedse Louise Hansson.

,,Ik ben zo blij, ik kan het nog niet geloven”, aldus Steenbergen, die in 2022 definitief doorbrak. ,,Op de schoolslag verloor ik niet heel veel en dan is het beuken. Mijn borstcrawl is goed en ik heb de inhoud om eroverheen te gaan.”

Weer medaille Schouten met nationaal record

Tes Schouten heeft opnieuw een medaille gewonnen. De 21-jarige Zuid-Hollandse was goed voor de derde plaats op de 200 meter schoolslag. Met haar tijd van 2.18,19 verbeterde ze tevens weer het Nederlands record.

Schouten ging vrijdag in de finale brutaal mee met de Amerikaansen Kate Douglass (winnares in een kampioenschapsrecord van 2.15,77) en Lilly King, een grootheid in het internationale schoolslagzwemmen. Nooit eerder won een Nederlandse een medaille op dit onderdeel.

De 21-jarige Zuid-Hollandse kwam eerder op de dag in de series tot 2.18,70. Het oude nationale record stond eveneens op de naam van Schouten. Ze zwom in oktober een tijd van 2.19,55 bij de wereldbeker kortebaan in Berlijn. Gisteren won ze al WK-zilver op de 100 meter schoolslag. Dat was haar eerste podiumplaats op een internationaal titeltoernooi.

De medaillewinnaressen van de 200 meter schoolslag, met rechts Tes Schouten met het brons, poseren aan de badrand.

Bij de mannen slaagde Caspar Corbeau er niet in om zich te plaatsen voor de finale op de 200 meter schoolslag. Hij eindigde als elfde in de series met 2.05,14. De wereldtitel ging naar de Japanner Daiya Seto in een Aziatisch record van 2.00,35. Wereldkampioen op de 100 meter wisselslag bij de mannen werd de Italiaan Thomas Ceccon in 50,97.

Brons voor gemengde estafetteploeg op 4x50 meter vrije slag

Het Nederlandse estafetteteam heeft brons gewonnen in de finale van de 4x50 vrije slag gemengde estafette. Kenzo Simons, Thom de Boer, Maaike de Waard en Marrit Steenbergen kwamen tot een tijd van 1.28,53, net boven het Nederlands record uit 2017. Frankrijk (met Maxime Grousset, Florent Manaudou, Beryl Gastaldello en Melanie Henique) verbrak met 1.27,33 het wereldrecord van de Verenigde Staten, dat het podium niet haalde. Australië werd in een nieuw record voor Oceanië van 1.28.03 tweede.

De Canadese Maggie MacNeil verbeterde in Melbourne het wereldrecord op de 50 meter rugslag

Wereldrecord MacNeil

De Canadese Maggie MacNeil heeft op de 50 meter rugslag het goud gepakt in een nieuw wereldrecord van 25,25. Maaike de Waard kwam er in de finale niet aan te pas: achtste in 26,16. Bij de mannen ging de titel naar de Amerikaan Ryan Murphy in 22,64.

Persoonlijk record De Jong

Imani de Jong verbeterde op de 1500 meter met een tijd van 16.15,61 haar persoonlijke record. In de uitslag vond De Jong haar naam uiteindelijk terug op de tiende plaats. Lani Pallister won haar derde individuele goud. De Australische lapte in de finalerace de deelneemsters en noteerde 15.21,43, een nieuw record voor Oceanië.

Valerie van Roon en Kim Busch bleven steken in de halve finale van de 50 meter vrije slag. Van Roon tikte aan in 24,19 en Busch finishte na een tijd van 24,34, goed voor respectievelijk de tiende en vertiende tijd. Geen Nederlandse finaliste dus op het nummer dat Nederland in het verleden liefst zeven keer goud opleverde: Inge de Bruijn (1999), Marleen Veldhuis (2004 en 2008) en Ranomi Kromowidjojo (2010, 2014, 2016, 2018).

Op dezelfde afstand bij de mannen misten Kenzo Simons (21,33) en Thom de Boer (21,35) de halve finales.