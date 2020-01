Eerste ritzege motorcoureur Quintanilla in Dakar Rally

Waterpo­loërs goed van start op EK

12:33 De Nederlandse waterpoloërs hebben hun eerste wedstrijd op het EK nipt weten te winnen. In Boedapest was de ploeg van bondscoach Harry van der Meer te sterk voor Roemenië. In een gelijkopgaande wedstrijd wisten de Nederlanders het duel in het laatste kwart naar zich toe te trekken; 9-8 (2-2, 3-2, 1-4, 3-0).