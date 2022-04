Eerste WK-deelname in 60 jaar lonkt voor handballers na thriller in Portugal

MLB Didi Gregorius maakt comeback Phillies compleet na 4-0-achter­stand

Honkballer Didi Gregorius heeft Philadelphia Phillies naar een zwaarbevochten overwinning in de Major League geslagen. De Phillies keken tegen New York Mets na zeven innings tegen een achterstand van 4-0 aan. In de achtste inning wist de thuisclub dat om te zetten in een voorsprong van 5-4 en die hielden de Phillies in de laatste inning vast.

12 april