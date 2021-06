Egbers volgt Ram op als voorzitter Dopingautoriteit

video Opnieuw incident in NBA: Irving moet het in Boston ontgelden

31 mei De toeschouwers zijn terug in de NBA, maar dat heeft wel geleid tot een reeks incidenten. Brooklyn Nets-speler Kyrie Irving van kreeg na de overwinning op Boston Celtics (141-126) een flesje water vanaf de tribune naar zich toe gegooid. ,,We worden behandeld alsof we in een menselijke dierentuin zijn”, zei Irving.