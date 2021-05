Eindelijk raak voor Femke Heemskerk (33): goud op EK langebaan

Op haar zevende EK langebaan heeft Femke Heemskerk zaterdagavond haar eerste individuele Europese titel veroverd. De 33-jarige topzwemster won in Boedapest soeverein goud op de 100 meter vrije slag, het koninginnenummer. In haar zeventiende seizoen is het eindelijk raak.

Door Natasja Weber



,,Op een EK de 100 vrij winnen en dat op mijn 33ste!”, zei een emotionele Femke Heemskerk na haar gouden race. ,,Ongelooflijk.”



Natuurlijk had Heemskerk in haar lange carrière al een erelijst om U tegen te zeggen. Ze werd in 2008 olympisch kampioen met de estafetteploeg, ze veroverde wereldtitels op de 4x100 vrij met de Golden Girls, ze grossierde in zilveren en bronzen plakken op EK’s en in 2014 werd ze in Doha wereldkampioen op de 100 vrij in een 25-meterbad. Maar die ene grote, individuele titel op de langebaan (50 meterbad) ontbrak op haar palmares.

Tot zaterdagavond 22 mei 2021. In de prachtige, maar lege Duna Arena van Boedapest zette Heemskerk de kroon op haar indrukwekkende carrière. De afgelopen dagen liet ze met verbluffende splittijden op verschillende estafettes (51,99 op de 4x100 vrij en 51,87 op de 4x100 wisselslag gemengd) al zien dat ze in de vorm van haar leven verkeert. Maar ja, estafettezwemmen is anders dan individueel zwemmen. Dat weet Heemskerk als geen ander.

Overtuigend naar goud

In de EK-finale op het koninginnenummer was Heemskerk op voorhand een gevaarlijke outsider. Halverwege de race keerde ze als tweede achter de Engelse Anna Hopkin. Al snel ging de Nederlandse topzwemster op de terugbaan over Hopkin heen en zwom zeer overtuigend naar het goud op de 100 vrij. Heemskerk (in september wordt ze 34) tikte aan in een tijd van 53,05 seconden. De Française Marie Wattel werd tweede in 53,32 en Hopkin veroverde brons: 53,43. Ranomi Kromowidjojo tikte één honderdste langzamer aan en eindigde op de zure vierde plek.

Volledig scherm Femke Heemskerk en Ranomi Kromowidjojo. © AFP

Eindhoven

Heemskerk - die al jaren in Eindhoven traint onder Marcel Wouda - kon haar geluk niet op na haar eerste individuele titel op een belangrijk langebaantoernooi. Slechts eenmaal eerder zwom ze sneller op de 100 meter dan haar tijd van 53,05 van zaterdagavond. In april 2015 zette ze het huidige Nederlands record van 52,69 in de boeken. Hiermee verdreef ze Kromowidjojo die een persoonlijke besttijd op de 100 vrij heeft van 52,75 (uit 2012).