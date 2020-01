EK eindigt in mineur voor polosters

De ploeg van bondscoach Arno Havenga had zich ondanks de deceptie tegen Rusland opgepept voor de troostfinale en begon goed. Hoewel Hongarije 3-1 voorkwam, nam Nederland nog in de eerste periode het initiatief over en maakte er in no time 5-3 van. In het tweede kwart hielden de ploegen elkaar in evenwicht, maar aan het begin van de derde periode liep Oranje uit naar 8-5.

“We speelden in het begin goed, maar in de tweede helft sloop er te veel twijfel in onze ploeg. Toen liep Hongarije over ons heen. Onnodig, want we kregen wel genoeg kansen”, zei Van der Sloot na afloop. De ploeg gaat zich nu opladen voor het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Italië, waar de laatste tickets voor Tokio zijn te verdienen.