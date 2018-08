EK-goud voor openwaterzwemmers op gemengde estafette

Nederland had voor een verrassende opstelling gekozen met Vermeulen als openingszwemster, gevolgd door Van Rouwendaal. Halverwege lag de ploeg zevende, maar daarna kwamen de mannen in actie. Nadat Smits had aangetikt lag Nederland inmiddels tweede achter Spanje. Weertman zwom daarna het goud binnen nadat hij eerder al individueel de 10 kilometer had gewonnen. Voor Van Rouwendaal was het zelfs al de derde gouden medaille na winst op de 5 en de 10 kilometer. Vermeulen had al brons van de 10 kilometer.