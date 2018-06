EK handbal in 2022 in drie landen

Het EK van dit jaar heeft plaats in Frankrijk. Het Nederlands vrouwenteam heeft zich geplaatst voor deze eindronde. Denemarken en Noorwegen organiseren gezamenlijk het EK van 2020.



De EHF wees het EK van 2022 voor de mannen toe aan gezamenlijke bid van Hongarije en Slowakije. Duitsland mag in 2024 het EK voor mannen houden.

Spanje won in januari van dit jaar in Kroatië de Europese titel bij de mannen. Het EK in 2020 heeft ook in drie landen plaats: Zweden, Noorwegen en Oostenrijk. De kwalificaties voor deze eindronde beginnen dit jaar in oktober.