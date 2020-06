EK squash geschrapt, maar in 2022 alsnog in Nederland

Discussie Wie is de beste zwemmer aller tijden? ‘Phelps de grootste olympiër, Spitz stopte te vroeg’

21 juni Echte sport is er nauwelijks, discussiëren over sport kan gelukkig altijd. Wie is de beste zwemmer aller tijden? Dat kan er maar één zijn: Michael Phelps, zegt Martijn van Beeten. Natasja Weber breekt een lans voor Mark Spitz.