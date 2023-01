Elke dag telt voor volleybalsters Oranje: ‘Parijs is de droom, daar moeten we in gaan geloven’

met Video Robin Frijns valt na crash snel uit in eerste race Formule E-seizoen

Robin Frijns is het nieuwe seizoen in de Formule E in Mexico-Stad begonnen met een uitvalbeurt. De enige Nederlandse coureur in de autosportklasse met elektrische wagens reed kort na de start achter op een andere auto en kon niet meer verder. De auto van de 31-jarige Frijns kwam rustig tot stilstand.

20 januari