Engelse rugbyers steken middelvinger op naar All Blacks

Door Geert Langendorff



Het gerol met de ogen, de uitgestoken tongen en het synchrone gestamp op het gras voor de aftrap van elke interland halen het bloed onder de nagels van tegenstanders vandaan. Met de haka, de oorlogsdans van de Maori, wrijft Nieuw-Zeeland in de ogen van rivalen zijn suprematie in. Engeland doorbrak zaterdag in Yokohama de magie van de traditie op een vileine manier.



De Engelsen liet zich niet tam intimideren door de regerend wereldkampioen, maar wachtten hen op in een V-formatie met de punt naar achteren. In het midden keek sterspeler Owen Farrell met de arrogantie van Lothar Mattheüs in zijn hoogtijdagen naar het schouwspel. De wildste blikken beantwoordde hij met een sarcastische knipoog. De All Blacks veranderden voor het oog van de wereld van krijgers in clowns.