Epke, Sven of Pieter? Wie is de beste Nederlandse sportman van deze eeuw?

Werd in 2000 de eerste Nederlandse winnaar van olympisch goud in het individuele springconcours. De Zwolse springruiter was veertien jaar later ook de eerste Nederlander die een (individuele) wereldtitel veroverde. Met het nationale team was hij eveneens goed voor goud in de landenwedstrijd van de Wereldruiterspelen van 2006 en 2014. Werd in 2015 eveneens Europees kampioen.