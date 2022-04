Estavana Polman moet na conflict met club op haar tong bijten: ‘Maar ik ben wel verdrietig’

Nederland­se cricket­bonds­coach op intensive care na hartaanval: ‘We zijn in totale shock’

Ryan Campbell, bondscoach van de Nederlandse cricketers, heeft tijdens zijn vakantie in het Verenigd Koninkrijk een hartaanval gekregen. Campbell was op vakantie met zijn familie. Engelse media melden dat Campbell op de intensive care ligt in een ziekenhuis in Londen.

19 april