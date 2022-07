Estavana Polman na conflict weg bij Esbjerg: ‘Niet de manier waarop ik wilde eindigen’

Femke Bol pakt zilver op WK atletiek, McLaughlin snelt naar sensatio­neel wereldre­cord op 400 meter horden

Femke Bol heeft zilver veroverd op de 400 meter horden op het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene. Ze is de eerste Nederlandse ooit met een WK-plak op dit onderdeel. Vorig jaar behaalde de 22-jarige Amersfoortse atlete brons op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud was in Eugene voor de Amerikaanse Sydney McLaughlin, die een magistraal wereldrecord liep.

10:44