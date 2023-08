Estavana Polman succesvol geopereerd aan knie, WK handbal 2023 niet in gevaar

Wéér pech: Jeffrey Herlings mist GP van Nederland na val en sleutel­been­breuk

Motorcrosser Jeffrey Herlings ontbrak vandaag in de GP van Nederland vanwege een gebroken sleutelbeen, na een val gisteren in de vrije training. De zege in de eerste manche in Arnhem ging vandaag naar de Spaanjaard Jorge Prado. De leider in het WK-klassement reed het grootste deel van de race aan kop.