Esther Vergeer kijkt na geslaagde kankerbehandeling weer vooruit: ‘Klaar met ziek zijn’

Vanmiddag is ze voor het eerst weer ‘in functie’ zichtbaar voor de buitenwereld, bij een persconferentie van NOC*NSF op Papendal. Esther Vergeer (39) is succesvol behandeld aan borstkanker en gaat ‘vol energie en met nieuwe inzichten’ weer aan de slag, onder meer als chef de mission van het Nederlandse paralympische team. Dat bereidt zich voor op de uitgestelde Olympische Spelen van Tokio.



,,Alle behandelingen zijn achter de rug, ik heb het laatste gesprek met de arts gehad, en het is klaar”, zo laat Vergeer weten. ,,Letterlijk en figuurlijk. Ik ben ook weer helemaal klaar om mijn werkzaamheden voor TeamNL, mijn Foundation en het ABN Amro World Wheelchair Tennis Tournament op te pakken.”



December vorig jaar ontdekte de voormalig rolstoeltennisster een knobbeltje in haar borst, vertelde ze half april aan deze krant. Toen dat niet verdween, liet ze zich onderzoeken en volgde de diagnose borstkanker. De klap kwam hard aan, zeker een paar maanden na de geboorte van dochter Jinte. Maar al snel kwam ook de oud-topsporter in Vergeer boven. ,,In mij zit altijd iets van: als het even niet lukt, ga ik op zoek naar oplossingen. Dat is mijn karakter, maar ook omdat ik dat met mijn handicap gewend ben in mijn leven”, vertelde ze in april.