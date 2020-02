Ethiopisch hardlooptalent overleden op 22-jarige leeftijd

Hadis was er op de Olympische Spelen van 2016 in Rio al bij en werd vijftiende op de 10.000 meter. Het jaar daarop pakte hij al brons op het WK veldlopen. Afgelopen zomer was hij nog actief op de WK in Doha, maar werd daar uitgeschakeld in de series van de 5000 meter.



Toch gold Hadis als een groot talent, want hij is een van de vijf atleten die het is gelukt de 5000 meter onder de 13 minuten, de 10.000 meter onder de 27 minuten en de halve marathon onder de 59 minuten te lopen. Zijn persoonlijk record op de 10.000 meter van 26.56,46 liep hij vorig jaar juli in Hengelo.