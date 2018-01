Europa Cup weer naar korfballers TOP

Dakar Rally Etappezege Barreda, Van Beveren terug aan kop

13 januari Joan Barreda heeft de zevende etappe in de Dakar Rally bij de motoren op zijn naam geschreven. De Spanjaard had dik vijf uur nodig voor de 425 kilometer lange proef tussen La Paz en Uyuni in Bolivia. Hij was bijna drie minuten eerder in het bivak dan Adrien van Beveren.